Non vuole lasciare il marito per andare a vivere con lui: la uccide a martellate (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Corte di assise di appello di Torino ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Michele Venturelli, l'uomo di 48 anni processato con l'accusa di avere ucciso Ambra Pregnolato, maestra d'asilo di 41 anni e... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Corte di assise di appello di Torino ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Michele Venturelli, l'uomo di 48 anni processato con l'accusa di avere ucciso Ambra Pregnolato, maestra d'asilo di 41 anni e...

Advertising

GiovaQuez : Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuol… - Giorgiolaporta : Un genitore che non vuole mandare a scuola il figlio di 6 anni a sentire il Gesù Cristo coi tacchi a spillo che par… - HuffPostItalia : Gli eroi dell'Azovstal sono nelle mani di Putin e non si sa che fine faranno. La Duma vuole processarli - PierPL : RT @janavel7: Ira di Conte: 'Qualcuno ci vuole fuori dal governo'. E allora bisogna ripetersi: non solo dal governo, Giuseppe, ma proprio f… - acolombo66 : RT @janavel7: Ira di Conte: 'Qualcuno ci vuole fuori dal governo'. E allora bisogna ripetersi: non solo dal governo, Giuseppe, ma proprio f… -