“Maurizio, I love you”. E Costanzo crolla in lacrime: mai visto così commosso sul palco (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Maurizio Costanzo Show compie 40 anni. È il talk show più longevo della storia della tv italiana: lo scorso 27 aprile è tornato in onda e si tratta di una edizione speciale perché è quella del quarantennale e perché torna, dopo 12 anni di assenza, al Teatro Parioli di Roma, dove tutto è iniziato. La prima puntata è iniziata con la banda della polizia che accompagnerà “Imagine” cantata da Nicky Nicolai e a seguire le inconfondibili note di “Se Penso a Te” composta dal Maestro Franco Bracardi. Nelle precedenti 4.465 puntate del talk show, Maurizio Costanzo ha raccontato e continua a raccontare la storia e la società del nostro Paese. All’inizio della prima puntata c’è stato un messaggio dell’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: “Con il tuo lavoro e il tuo impegno hai lasciato un segno indelebile nella tv ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) IlShow compie 40 anni. È il talk show più longevo della storia della tv italiana: lo scorso 27 aprile è tornato in onda e si tratta di una edizione speciale perché è quella del quarantennale e perché torna, dopo 12 anni di assenza, al Teatro Parioli di Roma, dove tutto è iniziato. La prima puntata è iniziata con la banda della polizia che accompagnerà “Imagine” cantata da Nicky Nicolai e a seguire le inconfondibili note di “Se Penso a Te” composta dal Maestro Franco Bracardi. Nelle precedenti 4.465 puntate del talk show,ha raccontato e continua a raccontare la storia e la società del nostro Paese. All’inizio della prima puntata c’è stato un messaggio dell’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: “Con il tuo lavoro e il tuo impegno hai lasciato un segno indelebile nella tv ...

