Mattarella: gli anni di pandemia sono stati operosi per l'Italia (Di mercoledì 18 maggio 2022) "sono davvero molto lieto di essere presente a questa occasione di apertura di questa nuova area d'imbarco dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Siamo tutti consapevoli che la pandemia ha provocato una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "davvero molto lieto di essere presente a questa occasione di apertura di questa nuova area d'imbarco dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Siamo tutti consapevoli che laha provocato una ...

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter non vorrebbe, ci sta pensando, è orientata per il no. Ma io parlandone l’ho convinta a cambiare idea e pre… - cofante92 : @R28445 Vota si se odi i magistrati. Vota no al secondo quesito se odi gli spacciatori. Vai al mare se ami Mattarella. - cagliarilivemag : Mattarella “Gli anni di pandemia non sono stati di paralisi” - cagliarilivemag : Mattarella “Gli anni di pandemia non sono stati di paralisi” - Alexfacchinetti : RT @ECurecheriu: @AStramezzi Avete capito, un medico italiano coraggioso, che ha fatto solo del bene, viene lasciato senza stipendio, gli i… -