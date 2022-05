Laura Cremaschi | capelli al vento e forme perfette | la guardano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Reginetta del web di Avanti un altro ma non solo; proviamo a conoscere più nel dettaglio, sotto diversi punti di vista. Donna di immenso fascino ed incredibile bellezza; eccodalla passione per il calcio e un dubbio su quale possa essere la sua squadra del cuore, alla vita sentimentale con un nuovo presunto flirt passando per l’aspetto lavorativo dove è una delle donne più conosciute per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. InstagramPartiamo subito con l’aspetto calcistico perché ci sono due correnti di pensiero su quale squadra possa tifare; secondo alcuni nel suo cuore batte la Juventus. Due prove di questa tesi sarebbero la presenza della reginetta del web all’Olimpico, per la finale di coppa Italia, e allo Stadium nell’ultima ...