L'Aquila, auto nel giardino dell'asilo: ora la proprietaria è indagata per omicidio stradale (Di mercoledì 18 maggio 2022) omicidio stradale. È questa l'ipotesi di reato per cui è indagata la proprietaria della Volkswagen Passat che nel pomeriggio di oggi si è schiantata contro la recinzione dell'asilo «1 Maggio» delL'Aquila, uccidendo un bambino di quattro anni e causando il ferimento di altri cinque. La notizia è stata diffusa durante un summit alla questura delL'Aquila in corso in queste ore. All'incontro hanno partecipato il pm Stefano Gallo, il capo della Squadra Mobile Danilo Di Laura e tutti gli investigatori che sono al lavoro sul caso. Al momento è in corso l'audizione dei testimoni. È stata ascoltata anche la proprietaria dell'auto che secondo le testimonianze riportate dall'agenzia di stampa Ansa sarebbe stata molto provata dalla ...

Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - Agenzia_Ansa : Un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino di un asilo a L'Aquila è stato investito da un'auto che ha s… - repubblica : L'Aquila, morto uno dei bambini feriti dalla macchina piombata nel giardino dell'asilo: l'auto era stata parcheggia… - Pat95094968 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bambini co… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: L'Aquila, tragedia all'asilo: indagata la proprietaria dell'auto #L'AQUILA -