La tua abbronzatura non è uniforme? Prova la tecnica segreta delle star (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’abbronzatura non è così uniforme come pensavi? Allora segui questa tecnica per ottenere un risultato ottimale. La stagione dei costumi da bagno è dietro l’angolo. E’ arrivato quindi il momento di sfoggiare il tuo costume più bello. Pensi magari di aver applicato abbastanza crema solare durante una lunga giornata al sole, ma poi accade l’impensabile. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’non è cosìcome pensavi? Allora segui questaper ottenere un risultato ottimale. La stagione dei costumi da bagno è dietro l’angolo. E’ arrivato quindi il momento di sfoggiare il tuo costume più bello. Pensi magari di aver applicato abbastanza crema solare durante una lunga giornata al sole, ma poi accade l’impensabile. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

PIANETAROSSO01 : ???? 120% ABBRONZATURA ???? ?? da Noi … ? Preparazione ? Incremento ? Mantenimento …tutto quello che ti serve per una… - gravel_79 : @gaia_283 Beh, niente abbronzatura allora ??, non so come sarà la tua giornata, ma ti auguro di trascorrerla al meglio... - MarizaA69781714 : RT @DayDayaneandYo1: SANTIAGO ?? ? Texture leggera ? Protezione duratura ? Abbronzatura naturale Protezione solare colorata per il viso… - ammagamma4 : @anto8301 ...a proposito di sole, se la tua foto in costume è recente, tu ti sei messa già avanti con l'abbronzatur… - skin_swiss : Buona giornata di sole ?? Mi sono fatta ispirare oggi dalla bella giornata per proporti il mio trattamento Sun a… -