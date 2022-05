In radio il nuovo singolo di Ixia “Tutto ebbe inizio” (Di mercoledì 18 maggio 2022) foto di Luca SpampinatiROMA – . Il brano è il primo capitolo tratto dal Romanzo gotico musicato Caterina, già pubblicato in inglese nel 2018 con il titolo “Katherine”, composto da 6 tracce/capitoli. “Tutto ebbe inizio”, in quanto apertura della storia, ha lo scopo di narrare le condizioni di partenza, l’incipit della storia. Qui vengono presentati i personaggi principali che, partendo da presupposti tra i più comuni, si troveranno travolti in un “viaggio” sconcertante. Spiega Ixia che, in questa versione ambientata in Italia, sebbene abbia cercato di mantenere più dettagli possibili simili a quelli della versione originale, sarà inevitabile notare alcune piccole differenze, come la classe sociale dei personaggi, la location degli avvenimenti, che dalle coste inglesi giungono a quelle sicule. ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) foto di Luca SpampinatiROMA – . Il brano è il primo capitolo tratto dal Romanzo gotico musicato Caterina, già pubblicato in inglese nel 2018 con il titolo “Katherine”, composto da 6 tracce/capitoli. “”, in quanto apertura della storia, ha lo scopo di narrare le condizioni di partenza, l’incipit della storia. Qui vengono presentati i personaggi principali che, partendo da presupposti tra i più comuni, si troveranno travolti in un “viaggio” sconcertante. Spiegache, in questa versione ambientata in Italia, sne abbia cercato di mantenere più dettagli possibili simili a quelli della versione originale, sarà inevitabile notare alcune piccole differenze, come la classe sociale dei personaggi, la location degli avvenimenti, che dalle coste inglesi giungono a quelle sicule. ...

Advertising

marcodimaio : Da oggi parte un nuovo progetto di @radioleopoldait: due volte al giorno un giornale radio ad hoc, in onda alle 13.… - RadioAirplay_it : #YoYo è il nuovo, atteso singolo di @mikasounds in tutte le #radio da domani! #NewSingle #onair ??#radiodate-… - Lopinionista : In radio il nuovo singolo di Ixia 'Tutto ebbe inizio' - mati31harry28 : RT @HSHQIta: ??| Attualmente la radio sta passando “Cinema”, una delle canzoni presenti nel nuovo album di Harry! - iWebRadio : Sissi: dal 16 maggio nelle radio il nuovo singolo “Scendi” -