Il plesso Carlo Rosini sarà restituito alla comunità

Advertising

altovicentinonline.it

...Renoldi, nella lettera a noi inviata "Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per l'... Panzera" di Reggio Calabria -Arghillà, scrittore adottato, Daniele Mencarelli; la Campania: ...Di sicuro uno spiraglio di ottimismo per il futuro dopo un anno davvero disastroso per ilNunziante Cesaro' e per gli altri istituti della primaria e della secondaria di Torre ... Cogollo – Caltrano. Il contributo statale ‘regala’ nuovi infissi alla ‘Don Carlo Frigo’ Si intravede la luce al IV Circolo Didattico di Torre Annunziata. A partire da questa settimana è stato ripristinato l'orario normale per i bambini della scuola dell'infanzia. Già da tempo, a causa di ...le classi quarta e quinta del plesso Collodi facete parte del maggior Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua diretto dal Dott. Carlo Milidone, hanno avuto la possibilità di assistere ad un ins ...