Il Comitato contro la disinformazione Usa messo in “pausa” dopo appena tre settimane (Di mercoledì 18 maggio 2022) La decisione è stata presa dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale per via delle critiche emerse – soprattutto da parte dei Repubblicani e degli opinionisti televisivi conservatori – per il lavoro della direttrice Nina Jankowicz e dei suoi colleghi. In particolare, chi critica si sofferma sul passato di Jankowicz nella lotta alla disinformazione e all’estremismo mettendo in dubbio le sue competenze. In particolare, nel 2016 aveva fatto una serie di affermazioni sui legami di Trump con Putin (in seguito smentite). LEGGI ANCHE >>> Le idee di Obama per combattere la disinformazione Comitato disinformazione Usa in chiuso con tanto di lettera di dimissioni di Jankowicz? La notizia si apprende dal Washington Post, che riferisce come il Dipartimento di Sicurezza Nazionale abbia deciso di chiudere il Disinformation ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 maggio 2022) La decisione è stata presa dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale per via delle critiche emerse – soprattutto da parte dei Repubblicani e degli opinionisti televisivi conservatori – per il lavoro della direttrice Nina Jankowicz e dei suoi colleghi. In particolare, chi critica si sofferma sul passato di Jankowicz nella lotta allae all’estremismo mettendo in dubbio le sue competenze. In particolare, nel 2016 aveva fatto una serie di affermazioni sui legami di Trump con Putin (in seguito smentite). LEGGI ANCHE >>> Le idee di Obama per combattere laUsa in chiuso con tanto di lettera di dimissioni di Jankowicz? La notizia si apprende dal Washington Post, che riferisce come il Dipartimento di Sicurezza Nazionale abbia deciso di chiudere il Disinformation ...

Advertising

SkBk_71 : RT @UIKIONLUS: A settembre in centro a #sulaymaniyah I servizi segreti della #Turchia sparavano uccidendolo a Yasin Bulut del comitato dell… - ReteKurdistan : RT @UIKIONLUS: A settembre in centro a #sulaymaniyah I servizi segreti della #Turchia sparavano uccidendolo a Yasin Bulut del comitato dell… - PinoNeri5 : RT @UIKIONLUS: A settembre in centro a #sulaymaniyah I servizi segreti della #Turchia sparavano uccidendolo a Yasin Bulut del comitato dell… - CronacheMc : Il comitato Tag: «Inviata al Comune di Fermo contro l'eventuale decisione dell’amministrazione in merito alla autor… - sbandim : RT @UIKIONLUS: A settembre in centro a #sulaymaniyah I servizi segreti della #Turchia sparavano uccidendolo a Yasin Bulut del comitato dell… -