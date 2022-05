**Governo: Renzi, 'Conte decida, se vuol far cadere Draghi lo dica'** (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Conte decida, visto che sta lì e 'je rode' come dicono a Roma. Se non sopporta Draghi, lo dica. Se lo vuol far cadere, lo dica. Ne fa una al giorno, basta". Così Matteo Renzi a Tg2 Post. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - ", visto che sta lì e 'je rode' come dicono a Roma. Se non sopporta, lo. Se lofar, lo. Ne fa una al giorno, basta". Così Matteoa Tg2 Post.

