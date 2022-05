Giornalisti alla finale di Amici, ecco perché non ci sono state critiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un tempo in studio e da un paio di anni (a causa della pandemia) in collegamento da casa loro, i Giornalisti alla finale di Amici sono sempre presenti. Un ruolo importante dato che hanno il compito di dire la loro e di assegnare il premio della critica dal valore di 50 mila euro. Come notato da molti, però, i Giornalisti durante la finale di Amici tendono spesso ad essere clementi risparmiando critiche e frecciatine. Nonostante alcuni di loro siano famosi per avere una penna tagliente e pungente. A spiegare perché c’ha pensato Massimo Galanto, rappresentante di TvBlog durante l’ultima finale di Amici. Lo ha fatto in collegamento nel podcast TvBlog Pills. “Ho letto anche io questi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un tempo in studio e da un paio di anni (a causa della pandemia) in collegamento da casa loro, idisempre presenti. Un ruolo importante dato che hanno il compito di dire la loro e di assegnare il premio della critica dal valore di 50 mila euro. Come notato da molti, però, idurante laditendono spesso ad essere clementi risparmiandoe frecciatine. Nonostante alcuni di loro siano famosi per avere una penna tagliente e pungente. A spiegarec’ha pensato Massimo Galanto, rappresentante di TvBlog durante l’ultimadi. Lo ha fatto in collegamento nel podcast TvBlog Pills. “Ho letto anche io questi ...

Advertising

repubblica : I bodyguard della Roma picchiano due giornalisti alla cena della squadra [di Marco Juric] - matteograndi : Quelli avvelenano giornalisti e dissidenti, arrestano chi parla di guerra, invadono stati sovrani, mettono in peric… - 69Rabbits7 : @analiticamente1 @Baeck7157 @a_lupisco @Filippo__Rossi Dai vari report si evince come la violenza “nazifascista” si… - BITCHYFit : Giornalisti alla finale di Amici, ecco perché non ci sono state critiche - benellicarla : @i10comandamenti Evviva, se lo merita!!! Uno dei pochi giornalisti italiani che fa onore alla categoria -