Giappone | Pil -1 | 0% nel primo trimestre

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tokio, 18 mag. (Adnkronos/Dpa) - Il prodotto interno lordo delha subito una contrazione dell'1,0% su base annua neldel 2022, ha dichiarato l'Ufficio di Gabinetto del Paese nella lettura preliminare di mercoledì. Questo dato ha superato le aspettative di un calo dell'1,8% dopo l'aumento del 3,8% dei tre mesi precedenti, rivisto al ribasso rispetto al 5,4% iniziale. Su base trimestrale destagionalizzata, il Pil è sceso dello 0,2%, battendo però le previsioni di un calo dello 0,4% dopo l'aumento dello 0,9% dei tre mesi precedenti. La spesa in conto capitale è aumentata dello 0,5% su base trimestrale, mancando le previsioni di un aumento dello 0,7% ma comunque in crescita rispetto allo 0,4% delprecedente. La domanda esterna è diminuita dello 0,4% rispetto al...

(Teleborsa) - Riprende a crescere il settore servizi giapponese. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato a marzo una ...