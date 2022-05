Gabriel, la Juventus tenta lo scambio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per il difensore dell’Arsenal i bianconeri starebbero tentando il tutto per tutto. Si studia lo scambio con alcuni giocatori per Gabriel Si prospetta un finale di stagione amaro per l’Arsenal. Il passo falso contro il Newcastle è costato il quarto posto, con il Tottenham che ora potrebbe qualificarsi per la Champions League. Ai Gunners servirà L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per il difensore dell’Arsenal i bianconeri starebberondo il tutto per tutto. Si studia locon alcuni giocatori perSi prospetta un finale di stagione amaro per l’Arsenal. Il passo falso contro il Newcastle è costato il quarto posto, con il Tottenham che ora potrebbe qualificarsi per la Champions League. Ai Gunners servirà L'articolo

Advertising

capuanogio : #Cherubini a Londra, si muove il mercato #Juventus: oltre a #Pogba piace #Gabriel, difensore dell'Arsenal. I bianco… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO - realpeppons : @46Nic Arthur-Gabriel è uno scambio oltremodo probabile. Kean resta perché Paredes non è mai interessato alla Juven… - gilnar76 : Gabriel Juve, Cherubini ci sta pensando: scambio per convincere l’Arsenal #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - CalcioOggi : Juve, Cherubini vola a Londra per Pogba e Gabriel - Tuttosport -