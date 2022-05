Dott.ssa Starcevic: “lo stupro è un atto sadico di chi ha perso la sensibilità” (Di mercoledì 18 maggio 2022) La notizia delle tantissime pillole del giorno del dopo inviate in Ucraina per le vittime di stupro ci ha spinto a chiederci qualcosa di più su che cosa accade alle donne negli scenari di guerra e lo abbiamo chiesto alla Dott.ssa Nada Starcevic, per la sua formazione e la sua esperienza sul campo. Esperta di psicosomatica che nella cattedra di Psichiatria II del Policlinico di Milano svolge per quattro anni ricerche nel reparto di Ginecologia su menopausa, problemi di coppia. Di cui pubblica su Scienza e Medicina. Dal 1982 inizia l’attività professionale indipendente. Vanta diverse collaborazioni come opinionista su quotidiani, riviste e televisioni ed è autrice di diverse pubblicazioni di cui parleremo nella nostra chiacchierata. E’ impegnata in diverse ricerche inerenti i problemi della donna, della coppia, sia dal punto di vista ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 18 maggio 2022) La notizia delle tantissime pillole del giorno del dopo inviate in Ucraina per le vittime dici ha spinto a chiederci qualcosa di più su che cosa accade alle donne negli scenari di guerra e lo abbiamo chiesto alla.ssa Nada, per la sua formazione e la sua esperienza sul campo. Esperta di psicosomatica che nella cattedra di Psichiatria II del Policlinico di Milano svolge per quattro anni ricerche nel reparto di Ginecologia su menopausa, problemi di coppia. Di cui pubblica su Scienza e Medicina. Dal 1982 inizia l’attività professionale indipendente. Vanta diverse collaborazioni come opinionista su quotidiani, riviste e televisioni ed è autrice di diverse pubblicazioni di cui parleremo nella nostra chiacchierata. E’ impegnata in diverse ricerche inerenti i problemi della donna, della coppia, sia dal punto di vista ...

