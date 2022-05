Contatti con De Laurentiis, una squadra di Serie A ha chiesto Meret al Napoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport, è stato recentemente intervistato a “Calcio, Amore e Fantasia”. Il giornalista ha svelato un retroscena di calciomercato riguardante Napoli e Torino. “Nelle scorse ore De Laurentiis e Cairo hanno avuto modo di incrociarsi in Lega Calcio. Da quanto filtra da Torino, il presidente granata avrebbe chiesto Alex Meret al Napoli. Se Ospina dovesse rinnovare, è probabile che il portiere ex Udinese e Spal possa andare al Torino” annuncia Imparato. Meret Torino Napoli Meret viene da due stagioni travagliate e passate all’ombra di Ospina. Il portiere italiano aveva messo in luce tutto il suo talento nelle stagioni di Udine e Ferrara, che possa essere proprio questa la tanto attesa occasione per ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport, è stato recentemente intervistato a “Calcio, Amore e Fantasia”. Il giornalista ha svelato un retroscena di calciomercato riguardantee Torino. “Nelle scorse ore Dee Cairo hanno avuto modo di incrociarsi in Lega Calcio. Da quanto filtra da Torino, il presidente granata avrebbeAlexal. Se Ospina dovesse rinnovare, è probabile che il portiere ex Udinese e Spal possa andare al Torino” annuncia Imparato.Torinoviene da due stagioni travagliate e passate all’ombra di Ospina. Il portiere italiano aveva messo in luce tutto il suo talento nelle stagioni di Udine e Ferrara, che possa essere proprio questa la tanto attesa occasione per ...

