Biglietteria Gara 4 (Di mercoledì 18 maggio 2022) A partire dalle ore 10:30 di domani, giovedì 19 maggio, i possessori di un biglietto per Gara 3 potranno esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei tagliandi di Gara 4, in programma ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) A partire dalle ore 10:30 di domani, giovedì 19 maggio, i possessori di un biglietto per3 potranno esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei tagliandi di4, in programma ...

BenettonRugby : Cosa aspetti a prendere il biglietto del match fra #BenettonRugby e #CardiffBlues????? ONLINE su Ticketone ???… - bolognabasket : La biglietteria per gara 2 @Virtusbo - UCC_AssigecoPC : KLEB Basket Ferrara vs UCC Assigeco Piacenza: DOMENICA Sera GARA 4 ore 18.00 - Tutti a Ferrara per sostenere i nos… - BenettonRugby : Cosa aspetti a prendere il biglietto del derby fra #BenettonRugby e #ZebreRugby????? ONLINE su Ticketone ???… - TWINSSEBASTIANI : BENEDETTO XIV CENTO BIGLIETTI GARA TRE - 12.05.2022 - Comunichiamo che la biglietteria della Milwaukee Dinelli Aren… -