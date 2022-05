Auto travolge il cortile di un asilo a L'Aquila: 4 bambini feriti, uno è in gravi condizioni (Di mercoledì 18 maggio 2022) A L'Aquila, un'Auto è piombata nel giardino di una scuola d'infanzia nel primo pomeriggio, sfondando la recinzione esterna. Al momento risultano quattro i bambini feriti, di cui uno in gravi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) A L', un'è piombata nel giardino di una scuola d'infanzia nel primo pomeriggio, sfondando la recinzione esterna. Al momento risultano quattro i, di cui uno in...

Advertising

GiannettiMarco : RT @fanpage: Drammatico incidente a L'Aquila, un'auto in corsa piomba nel giardino di un asilo, travolgendo i piccoli: quattro bimbi sono f… - MarsicaW : L'AQUILA, TRAGEDIA IN ASILO, TRAVOLTI BAMBINI DA AUTO SFRENATA L'AQUILA - Un’auto si sfrena e travolge dei bambini… - fanpage : Drammatico incidente a L'Aquila, un'auto in corsa piomba nel giardino di un asilo, travolgendo i piccoli: quattro b… - stranifattinews : L’Aquila, auto travolge bimbi che giocano nell’asilo nido: quattro feriti, uno è grave - corrierefirenze : 'Quel passaggio a livello è pericolosissimo' -