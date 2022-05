Annuncio di Verratti sul suo futuro | “Deve farlo il Psg!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il centrocampista della Nazionale italiana ha rilasciato una recente intervista al quotidiano francese Le Parisien, che segue da vicino le vicende del Paris-Saint Germain. Nell’intervista, il calciatore abruzzese ha detto che il suo entourage sta negoziando con la dirigenza del PSG le condizioni per rinnovare il contratto. Sulla sua volontà di rimanere o meno nella squadra campione di Francia non si è espresso, ma ha affermato che la decisione spetta alla società. Calciomercato PSGEcco le parole di: “Stiamo negoziando con il club. Non voglio nemmeno parlarne, è la dirigenza a decidere”. Poi aggiunge: “Non sarà mai un problema. E’ il club a decidere sul mio rinnovo”. Juri Modugno