Ancora una novità per i gruppi WhatsApp e i partecipanti vecchi e nuovi

I gruppi WhatsApp si rinnovano Ancora in beta. Dopo la novità trapelata nelle scorse ore sulla possibilità di lasciare le chat collettive in maniera silenziosa, si aggiunge alla lista dei cambiamenti una funzione relativa ai vecchi partecipanti. Nome e numero di chi ha abbandonato proprio un gruppo nel passato più o meno recente dovrebbero ben presto essere alla mercé di tutti. I gruppi WhatsApp, si sa, sono degli strumenti di comunicazione oramai irrinunciabili in numerosi contesti. Ebbene, grazie all'anteprima presente nell'ultima beta per Android e visibile nell'immagine di apertura articolo, apprendiamo che gli sviluppatori stanno lavorando alla visualizzazione dell'elenco di tutti i passati partecipanti alla chat.

