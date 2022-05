Amici, c'era un volta il talent (Di mercoledì 18 maggio 2022) All'inizio era Saranno Famosi. Il riferimento alla serie televisiva cult degli anni '80 - motivo per cui nel 2003, nel bel mezzo della seconda stagione, venne cassato il titolo - era calzante: venti giovani aspiranti cantanti... Leggi su today (Di mercoledì 18 maggio 2022) All'inizio era Saranno Famosi. Il riferimento alla serie televisiva cult degli anni '80 - motivo per cui nel 2003, nel bel mezzo della seconda stagione, venne cassato il titolo - era calzante: venti giovani aspiranti cantanti...

Advertising

teatrolafenice : Era il 1887 e in quell'anno Lautrec finiva di dipingere 'Il ritratto di Van Gogh' e 'La contessa Adéle'. Nello stes… - beatric12603282 : RT @heiimarta: La polemica di ieri era riferita a questa differenza: chi “giornaletto” mette come titolo “ho vinto amici e ho trovato la mi… - FrancescaMigai2 : @LGrullita Secondo me ragazze quel andare via da casa di Lulù lo ha deluso perché lui per lei ha fatto tutto second… - colcuoreamille : RT @heiimarta: La polemica di ieri era riferita a questa differenza: chi “giornaletto” mette come titolo “ho vinto amici e ho trovato la mi… - michelaeffe : @GuidoDeMartini Se sono arrivati a tanto..allora vuol dire che davvero il covid era curabile..e non deve emergere q… -