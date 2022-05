Abbandona rifiuti sul verde | a Ischia ‘gogna’ mediatica su fb

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – ‘Gogna’ per un abitante di Casamicciola, uno dei sei Comuni dell’isola di: l’amministrazione lo ha ripreso attraverso le videocamere di sorveglianza mentre, da un furgoncino rosso,deiin una zona diincontaminato, ed ha deciso di pubblicare sui social le immagini dello sversamento. Il volto del trasgressore non è visibile ma molti residenti lo hanno riconosciuto dall’automezzo; il Comune ovviamente è in possesso del numero di targa e assicura, in un post, che “l’autore del gesto di assoluta inciviltà sarà sanzionato ai sensi di legge, come tutti coloro che si macchiano di episodi del genere“. Casamicciola Terme conta ottomila abitanti ed è, come tutta la comunità ischitana, particolarmente orgogliosa del ...