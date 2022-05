Virtus Entella-Palermo | Antonio Cassano in tribuna per seguire il match dei playoff

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Virtus Entella-Palermo, Matteazzi: “Tifo Barbera? Ecco come contrastarlo. Brunori…” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Virtus Entella-Palermo, Dall’Oglio ammonito e diffidato: salterà la gara di ritorno - WiAnselmo : RT @Mediagol: Virtus Entella-Palermo 0-0: Massolo bravo su Morosini, chance per Brunori e Luperini - Mediagol : Virtus Entella-Palermo, Matteazzi: “Tifo Barbera? Ecco come contrastarlo. Brunori…” - Mediagol : Virtus Entella-Palermo, Dall’Oglio ammonito e diffidato: salterà la gara di ritorno -

Una prima parte di gara equilibrata quella trae Palermo, ma sono i rosa ad avere le occasioni migliori, tante con Brunori e una con Luperini. Ritmi molto alti nella prima mezz'ora, ...La partita- Palermo del 17 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i playoff di Serie C CHIAVARI - Martedì 17 ...Si ferma per qualche istante il match tra Entella e Palermo. Un tifoso rosanero sembra abbia accusato un malore nel settore ospiti. Prontamente sono intervenuti i sanitari di entrambi le squadre per s ...I parziali dopo i primi 45' sembra essere il primo… Ad assistere alla gara di questa sera tra Virtus Entella e Palermo anche Antonio Cassano. L’ex attaccante della Sampdoria, infatti, ha pubblicato ...