Victoria Beckham: "Essere magre non va più di moda" (Di martedì 17 maggio 2022) Victoria Beckham, durante una recente intervista pubblicata da Grazia, ha dichiarato che a suo modo di vedere Essere magre non va più di moda: 'Ho trovato il mio equilibrio'. Victoria Beckham ha recentemente dichiarato che, al giorno d'oggi, Essere magre non va più di moda: la Spice Girl, diventata stilista di moda, famosa per la sua figura snella negli anni 2000, ha spiegato: "Penso che le donne oggi vogliano apparire sane e formose. Vogliono avere tette e sedere." La Beckham, durante l'intervista di Grazia, ha rivelato che "più sei formosa migliore è il tuo aspetto nei vestiti". Victoria ha anche aggiunto che, secondo lei, "non si tratta di Essere di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022), durante una recente intervista pubblicata da Grazia, ha dichiarato che a suo modo di vederenon va più di: 'Ho trovato il mio equilibrio'.ha recentemente dichiarato che, al giorno d'oggi,non va più di: la Spice Girl, diventata stilista di, famosa per la sua figura snella negli anni 2000, ha spiegato: "Penso che le donne oggi vogliano apparire sane e formose. Vogliono avere tette e sedere." La, durante l'intervista di Grazia, ha rivelato che "più sei formosa migliore è il tuo aspetto nei vestiti".ha anche aggiunto che, secondo lei, "non si tratta didi ...

