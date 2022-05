Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 maggio 2022)DEL 17 MAGGIO20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE E TRAFFICO NORMALIZZATO SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO INVECE CODE SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO, TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO. INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO ANCHE OGGI IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE. GLI ORARI E ALTRI DETTAGLI SUL NOSTRO SITO E SUI NOSTRI CANALI ...