Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2022 ore 08:15 (Di martedì 17 maggio 2022) Viabilità DEL 17 MAGGIO 2022 8.05 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SEMPRE PIU’ INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO NEL DETTAGLIO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA IN PARTICOLARE TRA CASSIA E AURELIA, TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E POI TRA PRENESTINA E BUFALOTTA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A PARTIRE DA TORRENOVA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO TRA TOR CERVARA E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO SI RALLENTA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)DEL 17 MAGGIO8.05 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SEMPRE PIU’ INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO NEL DETTAGLIO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA IN PARTICOLARE TRA CASSIA E AURELIA, TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE E POI TRA PRENESTINA E BUFALOTTA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A PARTIRE DA TORRENOVA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO TRA TOR CERVARA E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE SULLAFIUMICINO SI RALLENTA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sulla Cassia, tra Grande Raccordo Anulare e Ospedale Villa San Pietro-Fate… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via Taranto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Nomentana, tra Poggio Fiorito e il G.R.A., su un tratto di circa 2 km. Tempo di percorrenza 8 minuti - romamobilita : #Roma Oggi in città, la #viabilità e i #trasporti - puglianotizie24 : Francavilla Fontana, modifiche alla viabilità per i lavori su via Roma -