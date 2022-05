Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2022 ore 07:30 (Di martedì 17 maggio 2022) Viabilità DEL 17 MAGGIO 2022 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO VEDIAMO NEL DETTAGLIO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A PARTIRE DA TORRENOVA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DOVE SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO TRA TOR CERVARA E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI PRIMI DISAGI SULLA VIA PONTINA RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL. CODE DUNQUE TRA CASTEL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)DEL 17 MAGGIO7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO VEDIAMO NEL DETTAGLIO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA A PARTIRE DA TORRENOVA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DOVE SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO TRA TOR CERVARA E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI PRIMI DISAGI SULLA VIA PONTINA RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL. CODE DUNQUE TRA CASTEL ...

