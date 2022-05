Uomini e Donne | anticipazioni 17 maggio | Gemma Galgani ci riprova con un altro cavaliere? Veronica Rimondi continua con le esterne?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 maggio 2022)17: ecco cosa succederà nella puntata di oggi. Tornerà protagonista17“dimentica” Giacomo? Giorni faaveva ricevuto l’ennesimo “due di picche” da un: Giacomo. L’uomo ha deciso di interrompere dopo poco tempo la conoscenza con la dama, perché non era “preso” da lei dal punto di vista sentimentale. In seguito, per corteggiare la, non era più arrivato nessuno. Oggi però ci sarà un novità per lei. Che decisione prenderà? Accetterà di tenere in studio il nuovo pretendente? Ci saranno Gianluca e Gloria? Ida ...