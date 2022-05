Ucraina, intelligence Kiev: “Cremlino punisce responsabili sconfitte militari” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il Cremlino punisce i responsabili delle sconfitte militari nel Paese aggredito. Lo ha scritto su Facebook la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui “il Cremlino punisce in modo dimostrativo i comandanti anche per ridurre le conseguenze della propria futura responsabilità politica e penale, incolpando per tutti i fallimenti e le sconfitte i comandanti delle unità e delle formazioni di occupazione”. “La leadership del Paese occupante – commenta l’intelligence di Kiev – ha iniziato la ricerca dei colpevoli nelle ‘migliori tradizioni staliniste’. In particolare, per la perdita ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, ildellenel Paese aggredito. Lo ha scritto su Facebook la direzione principale dell’del ministero della Difesa ucraino, secondo cui “ilin modo dimostrativo i comandanti anche per ridurre le conseguenze della propria futuratà politica e penale, incolpando per tutti i fallimenti e lei comandanti delle unità e delle formazioni di occupazione”. “La leadership del Paese occupante – commenta l’di– ha iniziato la ricerca dei colpevoli nelle ‘migliori tradizioni staliniste’. In particolare, per la perdita ...

