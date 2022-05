Stranger Things 4 | la première a New York

(Di martedì 17 maggio 2022) Si è tenuta nel weekend ladi4 a New: date un’occhiata alle foto dell’evento! Sabato 14 maggio si è tenuta laglobale del primo volume di4, in uscita solo su Netflix il 27 maggio 2022. Dopo la proiezione del primo episodio il cast, i creatori e i numerosi ospiti hanno festeggiato la premiere della serie presso i Netflix Studios di Brooklyn, New. LaTutto il cast era presente a Newin occasione delladi4. Nelle foto riconoscerete Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown in Louis Vuitton, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Sadie ...

Dal trailer si apprende che alla Geeked Week di quest'anno si parlerà inoltre di Stranger Things (a proposito: quella in sottofondo è la voce di David Harbour!), Manifest, The Umbrella Academy, lunedì 6 giugno (giorno 1) alle serie TV, martedì 7 giugno (giorno 2) ai film, mercoledì 8 giugno (giorno 3) all'animazione, mercoledì 9 giugno (giorno 4) a Stranger Things, venerdì 10 giugno (giorno 5) ai videogiochi. Per quanto riguarda l'animazione ecco che non mancheranno novità sullo show di Cuphead, insieme a Cyberpunk: Edgerunners, The Dragon...