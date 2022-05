Scalatrice ucraina porta bandiera giallo - blu in cima all' Everest

(Di martedì 17 maggio 2022) Laè arrivata sullapiù alta del mondo, l', a 8.848 metri d'altitudine. Merito di Antonina Samoilova,, l'unica in grado di conquistare la vetta in ...

La bandieraè arrivata sulla cima più alta del mondo, l'Everest, a 8.848 metri d'altitudine. Merito di Antonina Samoilova,, l'unica in grado di conquistare la vetta in questa stagione. Con lei, la mattina del 12 maggio, c'era anche il climber lituano Stanislovas Vyniauskas e insieme hanno sollevato la ...