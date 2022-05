Rimini, spingono troppo forte l'altalena e scappano: 11enne cade con la faccia a terra. È grave (Di martedì 17 maggio 2022) Dramma durante il gioco . Un ragazzo di 11 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena per un trauma cranico e facciale a seguito di una caduta dall'altalena nel parco di Villa ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Dramma durante il gioco . Un ragazzo di 11 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena per un trauma cranico ele a seguito di una caduta dall'nel parco di Villa ...

