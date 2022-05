Quanto era forte Djokovic a 4 anni (Di martedì 17 maggio 2022) C'è un video che sta girando in rete e sui social che riguarda Novak Djokovic. Stavolta non c'entrano le polemiche sul Covid ma semplicemente le immagini di un giovanissimo Nole, appena 4 anni d'età, rilanciate dal canale serbo Telegraf. Insieme al suo coach di allora, Djokovic è impegnato in uno dei suoi primissimi allenamenti. E la stoffa del campione già si intravedeva allora, o no? 4 years-old Novak Djokovic ( @telegrafrs) pic.twitter.com/LZTywEtVTn — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 16, 2022 Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) C'è un video che sta girando in rete e sui social che riguarda Novak. Stavolta non c'entrano le polemiche sul Covid ma semplicemente le immagini di un giovanissimo Nole, appena 4d'età, rilanciate dal canale serbo Telegraf. Insieme al suo coach di allora,è impegnato in uno dei suoi primissimi allenamenti. E la stoffa del campione già si intravedeva allora, o no? 4 years-old Novak( @telegrafrs) pic.twitter.com/LZTywEtVTn — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 16, 2022

