Plusvalenze, Corte federale d'Appello respinge il ricorso: tutti prosciolti (Di martedì 17 maggio 2022) . Cancellato il caso di qualche mese fa La Corte federale d'Appello a sezioni unite ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Procura Figc sul caso Plusvalenze, confermando i proscioglimenti del primo grado per gli undici club coinvolti (tra cui Juventus, Napoli, Samp, Empoli e Genoa) e i 59 dirigenti (da Agnelli a De Laurentiis). La Corte ha respinto parallelamente anche i ricorsi incidentali dei club coinvolti (Juve, Samp, Empoli e Parma) per l'eccezione procedurale sul mancato deposito da parte della Procura della nota Covisoc sulle Plusvalenze del 14 aprile 2021. Lo riporta Gazzetta.it. L'articolo proviene da Calcio News 24.

