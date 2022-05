Perché l’Eni adegua i conti per pagare in rubli il gas russo? (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Non c’era altra strada, come era già chiaro da ieri. l’Eni si adegua all’incertezza normativa, e all’ambiguità in cui anche la Commissione Ue ha scelto di rimanere, e apre il doppio conto presso GazpromBank, uno in euro e l’altro in rubli, per pagare le forniture di gas alla Russia. Lo fa con tutti i dubbi legati alle variabili e alle incognite che una situazione senza precedenti impone. E lo fa in accordo con il governo e tutelandosi, soprattutto dal punto di vista legale, in vista del possibile contenzioso che potrebbe nascere, con Mosca ma anche con le autorità europee. La nota ufficiale che annuncia la decisione è scritta in maniera tale da prevenire qualsiasi scenario avverso (leggi qui). Eni, “in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Non c’era altra strada, come era già chiaro da ieri.siall’incertezza normativa, e all’ambiguità in cui anche la Commissione Ue ha scelto di rimanere, e apre il doppio conto presso GazpromBank, uno in euro e l’altro in, perle forniture di gas alla Russia. Lo fa con tutti i dubbi legati alle variabili e alle incognite che una situazione senza precedenti impone. E lo fa in accordo con il governo e tutelandosi, soprattutto dal punto di vista legale, in vista del possibile contenzioso che potrebbe nascere, con Mosca ma anche con le autorità europee. La nota ufficiale che annuncia la decisione è scritta in maniera tale da prevenire qualsiasi scenario avverso (leggi qui). Eni, “in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le ...

