Nato | Letta | ' Salvini unico in Ue contro adesione Svezia e Finlandia'

Advertising

ZenatiDavide : Letta: “Il governo deve arrivare al termine della sua missione. Svezia e Finlandia nell’alleanza atlantica? Sta all… - FraLauricella : Direzione #Pd #Letta '#Salvini è l'unico leader in Europa ad essere contrario all'ingresso di #Svezia e #Finlandia… - TV7Benevento : Nato: Letta, 'sì convinto ad adesione Svezia e Finlandia' - - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - GiancarloGarci6 : RT @LucaWool: @MediasetTgcom24 Lo adottano Letta o Mentana Ce la farà I bambini del cimitero del Donbass invece...sono sempre morti... Ma… -

... ha aggiunto: "Scelte faticose, ma necessarie. Oggi è necessario continuare ad essere uniti attorno all'Europa e attorno al governo". Mentre sull'adesione di Svezia e Finlandia allaha ...... sta all'Unione Europea costruire una nuova architettura europea, non alla'. Su alleanze e legge elettorale,ha detto di essere convinto che 'la destra andrà unita. Queste sono schermaglie.Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Salvini è l'unico leader europeo a essersi schierato contro l'ingresso nella Nato dei nostri amici alleati finlandesi e svedesi". Così Enrico Letta in Direzione Pd.Toni da opposizione, messaggi concilianti verso Putin e di sospetto verso la Nato, e ancora: i dubbi per l'invio di nuove armi in Ucraina. È un Berlusconi di lotta quello che ...