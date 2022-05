Mike Tyson torna a recitare: avrà un ruolo in Black Flies, il thriller con Sean Penn (Di martedì 17 maggio 2022) Mike Tyson torna a recitare, ma stavolta non interpreterà se stesso. L’ex campione del mondo dei pesi massimi avrà un ruolo di rilievo in Black Flies, un thriller drammatico ambientato nel mondo ospedaliero di New York. Nel cast anche Sean Penn e Tye Sheridan. La regia è stata affidata a Jean-Stéphane Sauvaire. Adattamento del libro di Shannon Burke, la storia vede Sheridan nei panni di medico esordiente con Penn che sarà un veterinario e Tyson il capo dei due. Le riprese – come riporta l'”Hollywood Reporter” – sono già iniziate e si stanno svolgendo a New York City. “Iron Mike”, classe sessantasei, è già apparso in alcuni film, come ad esempio “Una ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022), ma stavolta non interpreterà se stesso. L’ex campione del mondo dei pesi massimiundi rilievo in, undrammatico ambientato nel mondo ospedaliero di New York. Nel cast anchee Tye Sheridan. La regia è stata affidata a Jean-Stéphane Sauvaire. Adattamento del libro di Shannon Burke, la storia vede Sheridan nei panni di medico esordiente conche sarà un veterinario eil capo dei due. Le riprese – come riporta l'”Hollywood Reporter” – sono già iniziate e si stanno svolgendo a New York City. “Iron”, classe sessantasei, è già apparso in alcuni film, come ad esempio “Una ...

Advertising

zazoomblog : Mike Tyson torna a recitare: avrà un ruolo in Black Flies il thriller con Sean Penn - #Tyson #torna #recitare:… - sportface2016 : #MikeTyson torna a recitare: avrà un ruolo nel thriller con Sean Penn - MoviesAsbury : #MikeTyson sarà protagonista di #BlackFlies, thriller ambientato nel mondo dei paramedici, in cui affiancherà… - balotellicyborg : @fdrpzebra16 @andagn Sto inventando una macchina del tempo per tornare nel passato e picchiare prime Mike Tyson - badtasteit : #MikeTyson al fianco di #SeanPenn nel thriller #BlackFlies -