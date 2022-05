Marotta: «Quando chiamai Inzaghi per ingaggiarlo, era a cena con Lotito. Era chiaramente imbarazzato» (Di martedì 17 maggio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, si è raccontato a Dazn nel format “Marotta Masterclass”, da oggi sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. La Gazzetta dello Sport riporta alcuni degli aneddoti che ha rivelato sia in merito ai nerazzurri che al suo passato. A partire dalla scelta del tecnico dell’Inter dopo l’addio di Antonio Conte, al termine della scorsa stagione. Marotta ha rivelato di aver avuto un contatto con Allegri, prima che con Inzaghi. «Prima di prendere Inzaghi, c’è stato un contatto con Allegri. Non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Simone a venire, mentre Max era libero e rappresentava sicuramente un profilo interessante, quindi ci abbiamo parlato». Poi la dirigenza Inter scoprì che Inzaghi non aveva ancora firmato il contratto di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, si è raccontato a Dazn nel format “Masterclass”, da oggi sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. La Gazzetta dello Sport riporta alcuni degli aneddoti che ha rivelato sia in merito ai nerazzurri che al suo passato. A partire dalla scelta del tecnico dell’Inter dopo l’addio di Antonio Conte, al termine della scorsa stagione.ha rivelato di aver avuto un contatto con Allegri, prima che con. «Prima di prendere, c’è stato un contatto con Allegri. Non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Simone a venire, mentre Max era libero e rappresentava sicuramente un profilo interessante, quindi ci abbiamo parlato». Poi la dirigenza Inter scoprì chenon aveva ancora firmato il contratto di ...

