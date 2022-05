Maria Grazia Cucinotta: “Dissi no a Keanu Reeves. C’era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio” (Di martedì 17 maggio 2022) Il complesso del seno grande ha spinto Maria Grazia Cucinotta a rifiutare di girare un film che forse le avrebbe cambiato per sempre la carriera e la vita. In un’intervista al Corriere della Sera, in cui apre il cassetto dei ricordi passando da Indietro tutta con Renzo Arbore alla svolta con Massimo Troisi ne Il postino, l’attrice parla della sua esperienza a Hollywood e del rifiuto di girare L’avvocato del diavolo a causa delle eccessive scene di nudo. A Los Angeles si era trasferita per perfezionare l’inglese e studiare recitazione e ci rimase fino al 2005 ma senza mai subire il fascino indiscreto del sogno americano. “A dirla tutta, Hollywood è una scritta anonima su una collina spelacchiata, pure bruttarella, niente di che, per me che venivo da Roma, con il Vaticano e il Colosseo”, ironizza (ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il complesso delgrande ha spintoa rifiutare di girare un film che forse le avrebbe cambiato per sempre la carriera e la vita. In un’intervista al Corriere della Sera, in cui apre il cassetto dei ricordi passando da Indietro tutta con Renzo Arbore alla svolta con Massimo Troisi ne Il postino, l’attrice parla della sua esperienza a Hollywood e del rifiuto di girare L’avvocato del diavolo a causa delle eccessive scene di. A Los Angeles si era trasferita per perfezionare l’inglese e studiare recitazione e ci rimase fino al 2005 ma senza mai subire il fascino indiscreto del sogno americano. “A dirla tutta, Hollywood è una scritta anonima su una collina spelacchiata, pure bruttarella, niente di che, per me che venivo da Roma, con il Vaticano e il Colosseo”, ironizza (ma non ...

