(Di martedì 17 maggio 2022) Lavuole riportare Paulin bianconero nel calciomercato estivo. Qualora ci riuscisse, decadrebbe l'ipotesi(Chelsea). Vediamo, dunque, in questodi 'GazzettaTV', il punto di Carlosulla 'Vecchia Signora'

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@carlolaudisa: '@juventusfc, con @paulpogba addio a #Jorginho. Anche se ...' | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC #Juve… - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @PianetaMilan: .@carlolaudisa: '@juventusfc, con @paulpogba addio a #Jorginho. Anche se ...' | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC #Juve… - PianetaMilan : .@carlolaudisa: '@juventusfc, con @paulpogba addio a #Jorginho. Anche se ...' | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC… -

Pianeta Milan

Come scrive Carlosu La Gazzetta dello Sport , tra questi ci potrebbe essere Nicolò Zaniolo sul quale da tempo c'è la. La Roma lo valuta 60 milioni di euro, ma i rossoneri non ......alla. Anche se c'è ancora qualcuno che crede che l'affare si farà lo stesso. Si tratta della Gazzetta dello Sport che, in un articolo firmato dal super esperto di mercato Carlo, ... Laudisa: “Juventus, con Pogba addio a Jorginho. Anche se …” | VIDEO