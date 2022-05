Kiev conferma la sospensione dei colloqui con Mosca (Di martedì 17 maggio 2022) Ore 14.05 - Interrotte le trattative tra i due paesi ma la diplomazia internazionale resta atttiva Notizie contrastanti quelle che arrivano dal punto di vista diplomatico sull'invasione russa in Ucraina. Da una parte Kiev ha confermato le anticipazioni di Mosca della mattinata che raccontavano lo stop alle trattative tra i due paesi. Il processo negoziale tra Ucraina e Russia è stato sospeso. Lo ha confermato il capo della delegazione di Kiev, Mikhaylo Podolyak. Lo riporta Ukrinform. Qualora i colloqui dovessero riprendere, ha spiegato, "il moderatore potrebbe essere il presidente Zelensky". Secondo Podolyak l'Ucraina "non darà nulla per salvare la faccia di Putin: la società ha già pagato un prezzo enorme". Dall'altra parte però il cancelliere tedesco Scholz ha avuto un ... Leggi su panorama (Di martedì 17 maggio 2022) Ore 14.05 - Interrotte le trattative tra i due paesi ma la diplomazia internazionale resta atttiva Notizie contrastanti quelle che arrivano dal punto di vista diplomatico sull'invasione russa in Ucraina. Da una partehato le anticipazioni didella mattinata che raccontavano lo stop alle trattative tra i due paesi. Il processo negoziale tra Ucraina e Russia è stato sospeso. Lo hato il capo della delegazione di, Mikhaylo Podolyak. Lo riporta Ukrinform. Qualora idovessero riprendere, ha spiegato, "il moderatore potrebbe essere il presidente Zelensky". Secondo Podolyak l'Ucraina "non darà nulla per salvare la faccia di Putin: la società ha già pagato un prezzo enorme". Dall'altra parte però il cancelliere tedesco Scholz ha avuto un ...

