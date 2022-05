Ginevra | Fognini subito fuori | stasera “Ceck” a caccia dei quarti live ora in tv

Advertising

zazoomblog : Ginevra: Fognini subito fuori stasera “Ceck” a caccia dei quarti (alle 20 in tv) - #Ginevra: #Fognini #subito… - SportRepubblica : Tennis, Fognini subito fuori a Ginevra - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Ginevra. Fognini esce di scena al primo turno - Luxgraph : Atp Ginevra, Fognini subito fuori: battuto all'esordio da Kokkinakis - paoloangeloRF : ATP Ginevra: Kokkinakis approfitta di un opaco Fognini -

Il nostro Fabio Fognin i esce di scena al primo turno dell' ATP 250 di, torneo sulla terra rossa in preparazione del Roland Garros che inizierà domenica, sconfitto ...sconfitta per, che ...Il ligure si è arreso in due set all'australiano Kokkinakis(SVIZZERA) - Fabioesce di scena al primo turno del "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa di, in ...Il ritorno alle competizioni di Daniil Medvedev (ATP 2), operato di ernia in aprile, non è stato fortunato. Reduce da un bye al primo turno il russo, testa di serie numero 1 e nome di spicco del torne ...Terza vittoria sul rosso in carriera per l'australiano Thanasi Kokkinakis. Fabio Fognini mai realmente in partita. Qualche sorpresa negli altri match, tra cui un pazzesco derby svizzero ...