Gf Vip 7, ecco i due nomi bomba che potrebbero sostituire Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (Di martedì 17 maggio 2022) La macchina del Grande Fratello Vip ha già azionato i motori per la settima edizione, che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal mese di settembre. Alfonso Signorini è stato confermato nuovamente al timone del game-show, mentre le due opinioniste, a quanto pare, verranno sostituite. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli infatti, non siederanno più sulle poltrone rosse al fianco del conduttore di Chi e sul web, è già partita la corsa ai papabili nuovi protagonisti. A sganciare la bomba è stato Dagospia. A quanto detto dal portale, Signorini e il suo team, avrebbero deciso di alzare l'asticella: A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, ...

