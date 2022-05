Finite le riprese di ‘Mina Settembre 2’ | ecco quando esce in tv

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Terminate ledi’, la fiction di Rai Uno che la regista Tiziana Aristarco gira interamente a Napoli fra il Rione Sanità, piazza Plebiscito, Chiaia, Posillipo, Vomero e non solo. Dopo il grande successo della prima stagione, Aristarco ha battuto oggi l’ultimo ciak delleper la seconda stagione. Ora si va in montaggio e, presumibilmente, in autunno torna in tv (e su Raiplay) la storia di Gelsomina, detta Mina e interpretata da Serena Rossi, l’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli. Tutti i giorni Mina cerca di dare aiuto alle persone che si presentano da lei in cerca di un supporto psicologico. Nella sua missione viene aiutata anche da Domenico Gambardella, nuovo ginecologo del consultorio, e dal portinaio ...