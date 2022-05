Di Maria vicino alla Juve, Pistocchi smaschera Arrivabene: “E il ringiovanimento a cifre sostenibili?” (Di martedì 17 maggio 2022) Di Maria sarebbe vicino alla Juve e Pistocchi sui social smaschera Arrivabene che aveva parlato di mercato sostenibile L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 17 maggio 2022) Disarebbesui socialche aveva parlato di mercato sostenibile L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

forumJuventus : (GDS) 'La Juventus si rifà le ali: con Di Maria e Perisic c'è accordo sul contratto, Bernardeschi sempre più vicino… - marcoconterio : ?????? Angel Di Maria più vicino alla #Juventus. Per il 34enne pronto un contratto da 1+1 da 7 milioni a stagione. P… - News24_it : Di Maria vicino alla Juve, Pistocchi sbugiarda Arrivabene: “E il ringiovanimento a cifre... - Tutto Napoli - lettore1969 : L'idiozia e l'incapacità bianconera si rivela in tutta la sua maestosità..... - germanocassese : RT @marcoconterio: ?????? Angel Di Maria più vicino alla #Juventus. Per il 34enne pronto un contratto da 1+1 da 7 milioni a stagione. Per il… -