Covid, la Corea del Nord chiede aiuto alla Cina (Di martedì 17 maggio 2022) La Corea del Nord ha chiesto con urgenza aiuto alla Cina per contrastare l'epidemia da Covid-19 nel Paese, che ha portato ad almeno 1,48 milioni di persone contagiate o con febbre, e ha provocato finora 56 morti. Lo riferiscono fonti citate dal...

RaiNews : La Corea del Nord nel pieno dell'epidemia di Covid-19 conta già 1,48 milioni di persone con 'febbre' e 56 decessi.… - Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - celiacigana : RT @RaiNews: La Corea del Nord nel pieno dell'epidemia di Covid-19 conta già 1,48 milioni di persone con 'febbre' e 56 decessi. Per contras… - EnricaPiccardi : RT @RaiNews: La Corea del Nord nel pieno dell'epidemia di Covid-19 conta già 1,48 milioni di persone con 'febbre' e 56 decessi. Per contras… - LucianoRanier10 : @RaiNews Pensate anche la Corea è più avanti di noi .Ancora oggi qui (e sono in Lombardia) un malato di Covid è las… -