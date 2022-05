Caffè troppo caro? Cliente chiama le autorità, multata la caffetteria (Di martedì 17 maggio 2022) Mille euro di multa. È la sanzione comminata ad una caffetteria di Firenze per non aver esposto il prezzo al pubblico. È la notizia diffusa anche dall'Ansa e che sta destando sicuramente attenzione, anche per come si sarebbero evoluti i fatti. Il Cliente riteneva di aver pagato troppo In base a quanto emerso tutto sarebbe nato dalla segnalazione di un Cliente. Questi avrebbe ritenuto troppo alto il prezzo pagato per il Caffè. Si parla di due euro per un decaffeinato. Ritenendo la cifra richiesta elevata, dopo aver pagato l'avventore avrebbe chiamato la polizia municipale proprio per il fatto che, secondo quanto racconta Repubblica.it nel locale non ci sarebbe stata l'esposizione delle tariffe. I controlli sarebbero arrivati qualche giorno dopo. 2 euro per un ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 17 maggio 2022) Mille euro di multa. È la sanzione comminata ad unadi Firenze per non aver esposto il prezzo al pubblico. È la notizia diffusa anche dall'Ansa e che sta destando sicuramente attenzione, anche per come si sarebbero evoluti i fatti. Ilriteneva di aver pagatoIn base a quanto emerso tutto sarebbe nato dalla segnalazione di un. Questi avrebbe ritenutoalto il prezzo pagato per il. Si parla di due euro per un decaffeinato. Ritenendo la cifra richiesta elevata, dopo aver pagato l'avventore avrebbeto la polizia municipale proprio per il fatto che, secondo quanto racconta Repubblica.it nel locale non ci sarebbe stata l'esposizione delle tariffe. I controlli sarebbero arrivati qualche giorno dopo. 2 euro per un ...

