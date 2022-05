Blackpool, il coming out di Jake Daniels: «Sono gay, finora mi sono nascosto. Ora voglio essere un modello» (Di martedì 17 maggio 2022) L’attaccante inglese 17enne del Blackpool, Jake Daniels, ha fatto coming out a Sky Sports dichiarando di essere gay. Si tratta del primo calciatore britannico in attività a rendere pubblica la sua omosessualità. La Gazzetta riporta le sue parole. «è tutta la vita che sono gay, orami sento pronto a fare coming out, a rivelarlo e a essere finalmente me stesso. Per molto tempo ho pensato che avrei dovuto nascondere la verità perché volevo diventare un calciatore pro. Ora che lo sono, mi sono chiesto se dovessi aspettare di ritirarmi per fare coming out. Ho solo 17 anni ma è chiaro che voglio fare il calciatore e se, facendo questo, altre ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) L’attaccante inglese 17enne del, ha fattoout a Sky Sports dichiarando digay. Si tratta del primo calciatore britannico in attività a rendere pubblica la sua omosessualità. La Gazzetta riporta le sue parole. «è tutta la vita chegay, orami sento pronto a fareout, a rivelarlo e afinalmente me stesso. Per molto tempo ho pensato che avrei dovuto nascondere la verità perché volevo diventare un calciatore pro. Ora che lo, michiesto se dovessi aspettare di ritirarmi per fareout. Ho solo 17 anni ma è chiaro chefare il calciatore e se, facendo questo, altre ...

