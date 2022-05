William e Kate Middleton «si faranno chiamare per nome, non coi loro titoli» (Di lunedì 16 maggio 2022) I Cambridge, facendo tesoro delle critiche ricevute durante il loro ultimo tour ai Caraibi, avrebbero deciso di svecchiare il protocollo reale. Innanzitutto vorrebbero che le persone li chiamassero semplicemente per nome e poi intenderebbero abolire gli inchini, simbolo per eccellenza della formalità Leggi su vanityfair (Di lunedì 16 maggio 2022) I Cambridge, facendo tesoro delle critiche ricevute durante ilultimo tour ai Caraibi, avrebbero deciso di svecchiare il protocollo reale. Innanzitutto vorrebbero che le persone li chiamassero semplicemente pere poi intenderebbero abolire gli inchini, simbolo per eccellenza della formalità

Advertising

infoitcultura : Kate con un bimbo in braccio, l'ironia di William su un quarto figlio - infoitcultura : “Shock e dolore” | Kate e William affranti | Non trattengono le lacrime - infoitcultura : Kate Middleton in dolce attesa del quarto figlio: William se l'è lasciato scappare in pubblico - STABILOBOSS1969 : @SoniaSamoggia Io simpatizzo per la Monarchia. Soprattutto dopo aver visto il matrimonio di William e Kate. Draghi chi ? - moreposti : @GPtoEndViolence @Jasamgurlie @5RightsFound Perché non si dedica ad altro ai bambini ci pensano Kate e William -