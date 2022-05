Ultime Notizie – Pd, domani Direzione con Letta: punto su referendum giustizia (Di lunedì 16 maggio 2022) Sarà una Direzione con diversi punti all’ordine del giorno quella convocata domani alle 11 dal segretario Pd, Enrico Letta. Dalle alleanze al cammino delle Agorà ma con due temi, si riferisce da fonti dem, prioritari: ribadire il sostegno al governo Draghi fino a fine legislatura e fare un punto sui referendum. La tornata referendaria del 12 giugno, con 5 quesiti in tema di giustizia, finora è stata piuttosto sorvolata dal Pd. La posizione dem è quella del No ai quesiti: tre di questi perché superati dalle riforme civile, penale e del Csm mentre c’è un “no deciso”, si spiega, sia sull’abrogazione della legge Severino, che per i dem va cambiata e migliorata ma non abolita, sia sulle misure cautelari. E al netto del silenzio delle Ultime settimane, nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Sarà unacon diversi punti all’ordine del giorno quella convocataalle 11 dal segretario Pd, Enrico. Dalle alleanze al cammino delle Agorà ma con due temi, si riferisce da fonti dem, prioritari: ribadire il sostegno al governo Draghi fino a fine legislatura e fare unsui. La tornata referendaria del 12 giugno, con 5 quesiti in tema di, finora è stata piuttosto sorvolata dal Pd. La posizione dem è quella del No ai quesiti: tre di questi perché superati dalle riforme civile, penale e del Csm mentre c’è un “no deciso”, si spiega, sia sull’abrogazione della legge Severino, che per i dem va cambiata e migliorata ma non abolita, sia sulle misure cautelari. E al netto del silenzio dellesettimane, nella ...

