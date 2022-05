Ultime Notizie – Francia, Macron nomina Borne premier (Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato premier Elisabeth Borne, finora ministra dei Trasporti, affidandole l’incarico di formare il nuovo governo. E’ quanto si legge in una nota dell’Eliseo. Borne è la seconda donna a capo del governo di Parigi dopo Edith Cresson. Oggi le dimissioni del primo ministro Jean Castex nelle mani del presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente francese EmmanuelhatoElisabeth, finora ministra dei Trasporti, affidandole l’incarico di formare il nuovo governo. E’ quanto si legge in una nota dell’Eliseo.è la seconda donna a capo del governo di Parigi dopo Edith Cresson. Oggi le dimissioni del primo ministro Jean Castex nelle mani del presidente della Repubblica Emmanuel. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

